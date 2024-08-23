"Ювентус" возобновил переговоры с Санчо

"Ювентус" возобновил переговоры с лагерем вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Несмотря на то, что ранее этим летом Санчо помирился с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, Джейдон все еще может покинуть "Олд Траффорд".



Санчо не попал в заявку "Юнайтед" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма", и Тен Хаг посоветовал своему подопечному быть готовым к серьезной конкуренции.



По информации журналиста Фабрицио Романо, Санчо является одной из ключевых целей "Ювентуса" на остаток летнего трансферного окна.



Если верить итальянской прессе, "Ювентус" хочет взять 24-летнего игрока сборной Англии в аренду с последующим выкупом.



В борьбу за Санчо все еще могут вступить другие клубы. Например, Джейдона также сватают в "Челси" и ПСЖ.