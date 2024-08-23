"Ювентус" возобновил переговоры с Санчо
"Ювентус" возобновил переговоры с лагерем вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.
Несмотря на то, что ранее этим летом Санчо помирился с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, Джейдон все еще может покинуть "Олд Траффорд".
Санчо не попал в заявку "Юнайтед" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма", и Тен Хаг посоветовал своему подопечному быть готовым к серьезной конкуренции.
По информации журналиста Фабрицио Романо, Санчо является одной из ключевых целей "Ювентуса" на остаток летнего трансферного окна.
Если верить итальянской прессе, "Ювентус" хочет взять 24-летнего игрока сборной Англии в аренду с последующим выкупом.
В борьбу за Санчо все еще могут вступить другие клубы. Например, Джейдона также сватают в "Челси" и ПСЖ.
23.08.2024 10:00
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