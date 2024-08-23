Дайч признал, что "Эвертон" все еще может продать Калверт-Левина

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч признал, что его клуб все еще может продать нападающего Доминика Калверт-Левина.

Этим летом "Эвертон" уже понес одну большую потерю, продав полузащитника Амаду Онана в "Астон Виллу", но полностью решить свои финансовые проблемы этим "ирискам" не удалось.



"Эвертон" до сих пор не обрел нового владельца, что делает клуб уязвимым в ситуации с Калверт-Левином, у которого остается один год по контракту.



"Любое предложение определенного уровня все равно будет рассмотрено клубом. Мы улучшили свое положение благодаря торговле игроками и уменьшили свою зарплатную ведомость, но проблема не решена. А следовательно все еще может случиться момент, когда большие люди в клубе получат звонок, и дальше это будет зависеть от них".



"Я могу высказать футбольное мнение. Думаю, все мы сказали бы: "Нам не нужно никого продавать в данную минуту". Но это не значит, что так и будет. Мы по-прежнему не в том положении, чтобы сказать: "Мы в порядке, мы можем начать тратить и покупать игроков", — цитирует Дайча The Guardian.