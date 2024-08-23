"Вилла" обсуждает переход Стерлинга

"Астон Вилла" ведет переговоры насчет перехода вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

Как известно, 29-летнему Стерлингу нет места в планах главного тренера "Челси" Энцо Мерески, который уже посоветовал Рахиму подыскать себе новый клуб.



По информации The Guardian, Стерлинг может обрести пристанище на "Вилла Парк". Бирмингемский клуб как раз находится в поисках еще одного атакующего игрока.



"Вилла" открыта к аренде Стерлинга, если сможет достичь компромисса по зарплате Рахима, у которого в "Челси" остается еще три года по контракту с жалованием в 325,000 фунтов в неделю.



"Челси и "Вилла" находятся в контакте все лето. Два клуба провернули между собой трансферы Омари Келлимана и Яна Матсена, а также вели переговоры насчет Конора Галлахера и Джона Дурана.