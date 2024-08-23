Мареска заявил, что Палмер избежал травмы против "Серветта"

Наставник "Челси" Энцо Мареска развеял опасения насчет состояния здоровья вингера Коула Палмера после победы 2:0 над "Серветтом".

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций против "Серветта" Палмер вышел на заключительные полчаса, однако после финального свистка Коул направился к физиотерапевтам, держась за заднюю поверхность бедра.



По словам Марески, медицинский штаб "Челси" уже осмотрел Палмера, и Энцо ожидает, что 22-летний англичанин сможет отправиться к "Вулверхэмптону" в ближайшее воскресенье.



"Коул что-то почувствовал, но он выглядит нормально. Они уже проверили его. Он выглядит нормально. Кажется, все в порядке".



"Поэтому, надеюсь, никакой проблемы нет, и он будет доступен на матч в воскресенье", — цитирует Мареску Evening Standard.