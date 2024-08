Светская хроника за пятницу

Рахим Стерлинг не поедет в Саудовскую Аравию. Адриен Рабьо отказывается вести переговоры с "Ливерпулем". "Аль-Ахли" поставил ультиматум перед Айвеном Тоуни. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг исключает переезд в Саудовскую Аравию. (Daily Mail)



"Челси" готов вернуться за нападающим "Астон Виллы" Джоном Дураном, если заполучить Виктора Осимхена из "Наполи" не удастся. (Ben Jacobs)



Нападающий "Атлетико" Саму Омородион был предложен "Вилле". (HITC)



"Ливерпуль" следит за бывшим полузащитником "Ювентуса" Адриеном Рабьо. (L'Equipe)



Рабьо отказывается вести переговоры с "Ливерпулем", потому что хочет в "Манчестер Юнайтед". (TEAMtalk)



"Юнайтед" предложил 42 миллиона фунтов за полузащитника "Аталанты" Эдерсона, но в ответ последовал отказ. (Sport Italia)



"Юнайтед" заинтересован в защитнике "Барселоны" Андреасе Кристенсене. (Sport)



"Аль-Ахли" потребовал от нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни дать окончательный ответ к понедельнику. (Ben Jacobs)



"Наполи" договорился с "Брайтоном" о покупке полузащитника Билли Гилмора. (Fabrizio Romano)



"Брайтон" сражается с "Реал Сосьедад" и "Мальоркой" за свободного агента Матса Хуммельса. (Sky Sport Germany)



"Эвертон" готов составить конкуренцию "Вест Хэму" в борьбе за полузащитника ПСЖ Карлоса Солера. (Sky Sport Germany)



Защитник Константинос Мавропанос не собирается уходить из "Вест Хэма". (Sky Sport Germany)



"Эвертон", "Милан" и "Бавария" заинтересованы в защитнике "Ньюкасла" Киране Триппьере. (talkSPORT)



"Лестер" близок к покупке нападающего "Кристал Пэлас" Джордана Айю за 8 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" позволит защитнику Эшли Филлипсу отправиться в аренду в "Стоук". (The Athletic)



"Ипсвич" согласовал покупку вингера "Сандерленда" Джека Кларка за 20 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



Другое



У "Эвертона" есть только 14 здоровых игроков на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма". (The Independent)



Игрок "Торки Юнайтед" Остин Бут был дисквалифицирован FA на девять месяцев за 289 ставок, которые он сделал на футбольные матчи с августа 2017 по июль 2021. (BBC)



Джон Текстор изучает варианты по продаже 45% акций "Кристал Пэлас", что позволит ему купить "Эвертон". (The Guardian)



Эшли Коул ведет переговоры с FA о своем вхождении во временный тренерский штаб сборной Англии при Ли Карсли. (Daily Mirror)



Гарет Саутгейт был назначен техническим наблюдателем УЕФА спустя два месяца после своего ухода с поста главного тренера сборной Англии. (Daily Mirror)



Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас уволен с роли эксперта BBC. (The Sun)