Тен Хаг призвал своих игроков быть готовыми к непопаданию в состав

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал своих игроков быть готовыми к тому, что они не всегда будут попадать в стартовый состав или даже заявку на матчи.

Сыграв против "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии, вингер Джейдон Санчо не попал в заявку на поединок "Юнайтед" против "Фулхэма" в первом туре Премьер-Лиги.



Тен Хаг принял такое решение, несмотря на примирение с Санчо ранее этим летом, и Эрик Тен Хаг призывает других игроков тоже быть готовыми к конкуренции за место в составе.



"Мы посмотрим (примет ли Санчо участие в матче против "Брайтона" в субботу). Надеюсь, после 1 сентября у нас в составе будет по два игрока на каждой позиции. Это также означает, что ты не можешь задействовать всех игроков в матче".



"Но ты нуждаешься в их всех на протяжении сезона, потому что в этом сезоне преуспеет тот, кому хватит сил. Настрой игроков — это очень важно, и иногда они могут быть расстроены, но им нужно справляться с этим. Ты не можешь побеждать с 11 игроками — тебе нужен состав. Судьба трофеев решится в мае следующего года, и до тех пор нам нужны все игроки. Также нам нужно, чтобы они обладали высокой мотивацией делать свой вклад".



"Это не ожидание. Это требование от клуба и от меня как главного тренера команды. Команда всегда важнее какой-либо отдельной личности", — цитирует Тен Хага The Guardian.