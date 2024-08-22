"Саутгемптон" готовит предложение по Рамсдейлу
"Саутгемптон" готовит предложение насчет аренды голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.
Ранее на этой неделе стало известно, что свое предложение насчет аренды Рамсдейла с опцией выкупа направил "Вулверхэмптон".
По информации Sky Sports, теперь желание обеспечить 26-летнего англичанина игровой практикой собирается выразить вернувшийся в Премьер-Лигу "Саутгемптон".
Приоритетом для "Арсенала" остается постоянный трансфер Рамсдейла — или, по крайней мере, аренда с обязательством по выкупу.
В прошлом сезоне Рамсдейл сыграл 11 матчей за "Арсенал", и только шесть из них пришлись на Премьер-Лигу.
22.08.2024 21:00
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