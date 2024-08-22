Тен Хаг: "МЮ очень упорно трудится над приобретениями"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его клуб "очень упорно" трудится над тем, чтобы укрепить свой состав в остатке летнего трансферного окна.

Этим летом "Юнайтед" приобрел Лени Йоро, Маттейса Де Лигта, Нуссаира Мазрауи и Джошуа Зиркзее, потратив около 150 миллионов фунтов. Также "красные дьяволы" надеются пригласить полузащитник ПСЖ Мануэля Угарте.



По словам Тен Хага, "Юнайтед" делает все возможное, поэтому Эрик предлагает запастись терпением.



"Будьте терпеливы, сидите и ждите. Мы продолжаем очень упорно трудиться. Мы всегда будем стараться обеспечить себе наилучший состав. У нас еще есть время, и мы прибавим. Пока у нас есть возможности, мы будем изучать их", — цитирует Тен Хага The Independent.