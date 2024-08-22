"Арсенал" договорился о покупке Мерино

"Арсенал", наконец, достиг договоренности с испанским "Реал Сосьедад" о приобретении полузащитника Микеля Мерино.

Сумев отразить интерес "Ливерпуля" к Мартину Субименди, другого своего ключевого полузащитника в лице Мерино "Реал Сосьедад", судя по всему, все же лишится этим летом.



Как сообщает The Athletic, клуб Ла Лиги согласился отпустить Микеля в "Арсенал" за 33.5 млн. евро (28.4 млн. фунтов). Еще 5 млн. евро (4.2 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



Ожидается, что теперь 28-летний игрок сборной Испании заключит с "Арсеналом" контракт до 2028 года с опцией продления по инициативе клуба.



Если не случится каких-либо неожиданностей, Мерино станет третьим приобретением "Арсенала" этим летом после голкипера Давида Райи, выкупленного у "Брентфорда", и защитника Риккардо Калафьори, приглашенного из "Болоньи".