"Ливерпуль" продал Кларка в "Ред Булл"

"Ливерпуль" продал юного полузащитника Бобби Кларка в австрийский "Ред Булл" за 10 миллионов фунтов.

Этим летом "Ред Булл" назначил своим главным тренером Пепа Лейндерса, который был правой рукой Юргена Клоппа в "Ливерпуле".



Приступив к работе в Зальцбурге, Лейндерс загорелся идеей переманить Кларка, и после двух отклоненных предложений в 6 и 8 млн. фунтов "Ред Булл" все же согласовал компенсацию за 19-летнего англичанина.



Таким образом, Кларк заключил с "Ред Булл" контракт до 2029 года и будет выступать за команду Лейндерса под 10-м номером.



Помимо 10 млн. фунтов, "Ливерпулю" также положена доля в 17.5 процентов с последующей перепродажи игрока австрийским клубом.



Кларк провел в "Ливерпуле" три года, прибыв в мерсисайдский клуб из "Ньюкасла" за 1.5 млн. фунтов. За первую команду "красных" Бобби сыграл 14 матчей, включая выход на замену в финале Кубка Лиги против "Челси" в феврале.