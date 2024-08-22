"Ливерпуль" продал Кларка в "Ред Булл"
"Ливерпуль" продал юного полузащитника Бобби Кларка в австрийский "Ред Булл" за 10 миллионов фунтов.
Этим летом "Ред Булл" назначил своим главным тренером Пепа Лейндерса, который был правой рукой Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
Приступив к работе в Зальцбурге, Лейндерс загорелся идеей переманить Кларка, и после двух отклоненных предложений в 6 и 8 млн. фунтов "Ред Булл" все же согласовал компенсацию за 19-летнего англичанина.
Таким образом, Кларк заключил с "Ред Булл" контракт до 2029 года и будет выступать за команду Лейндерса под 10-м номером.
Помимо 10 млн. фунтов, "Ливерпулю" также положена доля в 17.5 процентов с последующей перепродажи игрока австрийским клубом.
Кларк провел в "Ливерпуле" три года, прибыв в мерсисайдский клуб из "Ньюкасла" за 1.5 млн. фунтов. За первую команду "красных" Бобби сыграл 14 матчей, включая выход на замену в финале Кубка Лиги против "Челси" в феврале.
22.08.2024 18:00
Просмотров: 403
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Карвальо, Ван Дер Берг, Кларк, Мортон - распродажа молодых игроков получается. Им точно нужна игровая практика для дальнейшего прогресса. Ещё Келлехер в очереди. Хотелось бы всё таки получить усиление в центр обороны или в опорную зону до конца лета.
Конечно, классно, что мы зарабатываем на них. Но хотелось бы опции обратного выкупа, юноши то талантливые.
При столь больших продажах юниоров в клубе есть и молодые игроки, которые уже задействованы в основной обойме, получают достаточно игрового времени и прогрессируют - Эллиот, Джонс, Байчетич, Брэдли, Куанса, Келлехер.
Возможно, благодаря правильному отношению к молодежи и инвестициям в академию и новую тренировочную базу нам не приходится тратить очень много денег на удлинение скамейки.
Если трансферов не будет, то жду от Эдвардса и Хьюза громких и точечный трансферов к зимнее у периоду. К тому времени Слот точно ознакомится со всем составом и определит для себя нужные позиции для усиления.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий