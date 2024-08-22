Триппьер хочет уйти из "Ньюкасла"

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер хочет покинуть "Сент-Джеймс Парк" до закрытия летнего трансферного окна.

В начале этого сезона 33-летний Триппьер узнал, что больше не является игроком стартового состава и больше не будет носить капитанскую повязку, которая на постоянной основе была закрепления за полузащитником Бруно Гимараэсом.



С недавних пор на своей позиции правого защитника Триппьер проигрывает конкуренцию Тино Ливраменто. Здесь же могут сыграть Ллойд Келли и Эмиль Крафт, как это было в матче первого тура Премьер-Лиги против "Саутгемптона", который Киран целиком провел на скамейке запасных.



Как сообщает The Telegraph, Триппьер не хочет оставаться в "Ньюкасле" и надеется подыскать себе новый клуб до трансферного дедлайна 30 августа.



В предыдущие месяцы Триппьера сватали в Саудовскую Аравию, немецкую "Баварию", итальянскую "Аталанту", турецкий "Галатасарай", а также "Вест Хэм", но наиболее вероятным направлением для ветерана видится "Эвертон".



Сообщается, что "Эвертон" заинтересован в приглашении Триппьера, и этот переход позволил бы Кирану быть ближе к своей семье, проживающей на северо-западе страны.