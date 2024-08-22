"Фулхэм" приобрел Сандера Берге

"Фулхэм" объявил о приобретении полузащитника "Бернли" Сандера Берге стоимостью 25 миллионов фунтов, включая бонусы.

После прохождения медобследования Берге подписал с "Фулхэмом" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев и получил футболку с 16-м номером.



26-летний игрок сборной Норвегии будет призван усилить опорную зону "Фулхэма", которая понесла большую потерю в лице проданного в "Баварию" Жоау Палиньи.



Берге провел 40 матчей за "Бернли" во всех соревнованиях в прошлом сезоне, будучи признанным Игроком Года у "бордовых" и по версии клуба, и по версии партнеров по команде.



Интерес к бывшему игроку "Шеффилд Юнайтед" также проявлял "Манчестер Юнайтед", но "Фулхэм" оказался расторопнее.



"В ДНК этого клуба доминировать, быть агрессивными, владеть инициативой и играть в красивый футбол, и я думаю, это подходит мне", — сказал Берге.