Бенитес рассказал, что хотел купить Йоветича, Рэмси и Бэйла в "Ливерпуль"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес назвал игроков, которых он хотел привести в мерсисайдский клуб.

Бенитес тренировал "Ливерпуль" с 2004 по 2010 год, и то были весьма турбулентные для клуба времена, несмотря на победы в Лиге Чемпионов в 2005 и Кубке Англии в 2006.



Бенитесу приходилось работать с крайне ограниченным бюджетом, поэтому он упустил ряд игроков, которые впоследствии выросли в больших звезд.



"При (владельцах) Томе Хиксе и Джордже Джиллетте я хотел купить Йоветича, и он стоил 16 миллионов фунтов".



"Мысленно я продавал ряд игроков и имел 34 миллиона фунтов в распоряжении, но мне было сказано, что у нас нет денег. Мы играли против "Фиорентины" и уступили 2:0 — Йоветич забил оба гола. Мы хотели купить этого игрока, но у нас не было денег".



"Я хотел купить Аарона Рэми, когда он играл за "Кардифф", и мы сделали предложение в 1.5 млн. фунтов, но "Кардифф" выступал в Кубке Англии и хотел, чтобы мы подождали. Я сказал, что нужно сделать это сейчас, ему тогда было 17 лет. Когда мы еще раз попытались купить его, Арсен Венгер заплатил 5 миллионов фунтов, и мы его упустили".



"Когда Гарету Бэйлу было 17 лет в "Саутгемптоне", спустя шесть месяцев после наших наблюдений за ним "Тоттенхэм" заплатил 8 миллионов фунтов, и мы не смогли соперничать с ними", — цитирует Бенитеса Daily Mail.