Мареска не считает происходящее в "Челси" "беспорядком"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отказался признать избыток игроков в составе своей команды "беспорядком".

Этим летом "Челси" закупил очередную порцию игроков и новый сезон начал с более чем четырьмя десятками футболистов в первой команде.



Однако Мареска уверяет, что уже отсеял лишних и работает лишь с ограниченной группой игроков.



"Это не так, что я работаю с 42 игроками, как это преподносят снаружи. Я работаю с 21 игроком. Остальные 15-20 тренируются отдельно".



"Они являются игроками "Челси", но они не работают со мной. Я не вижу их. Это не беспорядок, как выглядит снаружи, абсолютно нет".



"Вам (медиа) нравится говорить, что у нас 43 игрока. Но более 15 игроков тренируются отдельно. Они не с командой", — цитирует Мареску The Independent.