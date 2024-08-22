Мареска не считает происходящее в "Челси" "беспорядком"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отказался признать избыток игроков в составе своей команды "беспорядком".
Этим летом "Челси" закупил очередную порцию игроков и новый сезон начал с более чем четырьмя десятками футболистов в первой команде.
Однако Мареска уверяет, что уже отсеял лишних и работает лишь с ограниченной группой игроков.
"Это не так, что я работаю с 42 игроками, как это преподносят снаружи. Я работаю с 21 игроком. Остальные 15-20 тренируются отдельно".
"Они являются игроками "Челси", но они не работают со мной. Я не вижу их. Это не беспорядок, как выглядит снаружи, абсолютно нет".
"Вам (медиа) нравится говорить, что у нас 43 игрока. Но более 15 игроков тренируются отдельно. Они не с командой", — цитирует Мареску The Independent.
22.08.2024 14:00
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Гениально. А зачем вы тогда вы этих игроков подписывали, чтобы они просто были? А их самих такая ситуация устраивает? Гадюшник а не команда...
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