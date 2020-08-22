"Аль-Хиляль" сделал предложение по Канселу

"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии сделал официальное предложение о покупке защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу.

Этим летом Канселу вернулся в "Сити" после сезона аренды в "Барселоне". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже говорил, что Жоау тренируется в общей группе и вполне может сыграть за клуб.



Но куда вероятнее, что Канселу покинет "Сити", на сей раз — насовсем. По информации журналиста Фабрицио Романо, "Аль-Хиляль" уже выдвинул свое предложение и сейчас продолжает переговоры как с "горожанами", так и с лагерем игрока.



На приобретении Канселу настаивает главный тренер "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш, соотечественник 30-летнего защитника сборной Португалии.



В случае приобретения Канселу "Аль-Хиляль" отпустит Сауда Абдулхамида в "Рому".