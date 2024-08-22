"Ньюкасл" и "Пэлас" в 5 млн. фунтов от компромисса по Гехи
"Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" расходятся всего на 5 миллионов фунтов в оценке стоимости защитника Марка Гехи.
"Пэлас" отклонил уже несколько предложений "Ньюкасла" о покупке Гехи этим летом, и на днях появилась информация, что "сороки" обратили свой взор на других центральных защитников.
Однако The Telegraph утверждает, что "Ньюкасл" не только продолжает борьбу за Гехи, но и приблизился к приобретению, которое обещает стать рекордным в истории клуба с "Сент-Джеймс Парк".
В данный момент "Пэлас" по-прежнему оценивает Гехи в 70 миллионов фунтов, тогда как "Ньюкасл" выражает готовность заплатить 65 млн. фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.
Как видно, разногласия двух клубов относительно небольшие, и у сторон существует оптимизм насчет того, что трансфер 24-летнего игрока сборной Англии будет согласован до дедлайна 30 августа.
22.08.2024 12:00
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Безумие выкладывать больше 20 за это бревнище
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