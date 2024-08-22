"Челси" предложил Стерлинга "Астон Вилле"

Рахим Стерлинг Опальный вингер "Челси" Рахим Стерлинг бы предложен "Астон Вилле".

Напомним, 29-летний Стерлинг оказался среди игроков, которые были отстранены от тренировок первой команды "Челси" и выставлены на трансфер.

Если верить Sky Sports, экс-игрок "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" уже ищет себе новое пристанище и предпочитает остаться в Премьер-Лиге, несмотря на слухи насчет "Барселоны", "Ювентуса" и клубов из Саудовской Аравии.

По информации Daily Mirror, "Челси" уже предложил Стерлинга "Вилле", которая в этом сезоне будет представлять Англию в Лиге Чемпионов.

Проблема в том, что Стерлинг является самым высокооплачиваемым игроком "Челси" с зарплатой свыше 300,000 фунтов в неделю, и для "Виллы" это чересчур.


Метки Астон Вилла, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2024 11:00

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