"Челси" предложил Стерлинга "Астон Вилле"

Опальный вингер "Челси" Рахим Стерлинг бы предложен "Астон Вилле".

Напомним, 29-летний Стерлинг оказался среди игроков, которые были отстранены от тренировок первой команды "Челси" и выставлены на трансфер.



Если верить Sky Sports, экс-игрок "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" уже ищет себе новое пристанище и предпочитает остаться в Премьер-Лиге, несмотря на слухи насчет "Барселоны", "Ювентуса" и клубов из Саудовской Аравии.



По информации Daily Mirror, "Челси" уже предложил Стерлинга "Вилле", которая в этом сезоне будет представлять Англию в Лиге Чемпионов.



Проблема в том, что Стерлинг является самым высокооплачиваемым игроком "Челси" с зарплатой свыше 300,000 фунтов в неделю, и для "Виллы" это чересчур.