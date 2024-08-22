"Форест" близок к покупке Нкетиа

"Ноттингем Форест" близок к покупке нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа.

Ранее этим летом договориться о покупке Нкетиа не смог "Марсель", а также интерес к Эдди до сих пор сохраняет "Кристал Пэлас". "Брентфорд" из числа претендентов на 25-летнего англичанина выбыл после покупки Эванилсона.



Однако Sky Sports утверждает, что борьбу за Нкетиа выигрывает "Форест", который все ближе к компромиссу с "Арсеналом", требующим за своего воспитанника свыше 30 миллионов фунтов.



Фабрицио Романо добавляет, что сам Нкетиа уже согласовал условия личного контракта с "Форест".



При этом "Форест" продолжает интересоваться нападающим "Фейеноорда" Сантьяго Хименесом, но выдвинутое накануне предложение "лесников" в 22 млн. фунтов плюс бонусы было отклонено.