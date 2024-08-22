"Брентфорд" согласовал покупку Ван ден Берга

"Брентфорд" достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем" насчет покупки защитника Сеппа Ван ден Берга.

По информации Sky Sports, "Ливерпуль" согласился отпустить Ван ден Берга в "Брентфорд" за 30 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Теперь сам Ван ден Берг должен решить, хочет ли он присоединиться к команде Томаса Франка. Сепп осведомлен, что к нему также существует интерес со стороны "Байера".



"Ливерпуль" еще в 2019 году приобрел Ван ден Берга у "Зволле" за 4.4 млн. фунтов, но с тех пор Сепп сыграл лишь четыре матча за "красных".



Ван ден Берг значительно увеличил свою трансферную стоимость благодаря аренде в "Майнце" в прошлом сезоне. Там 22-летний голландец сыграл 33 матча в рамках Бундеслиги.