Светская хроника за четверг

Ромелу Лукаку направляется в "Наполи". Рахим Стерлинг хочет остаться в Премьер-Лиге. "Манчестер Сити" нашел замену Хулиану Альваресу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку очень близок к переходу в "Наполи". (Fabrizio Romano)



Вингер Рахим Стерлинг хочет остаться в Премьер-Лиге, покидая "Челси". (Sky Sports)



"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте. (Sky Sport Germany)



ПСЖ не готов снизить установленную за Угарте цену в 51 миллион фунтов. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" обдумывает приглашение нападающего "Селтика" Кего Фурухаси на место покинувшего клуб Хулиана Альвареса. (Daily Mail)



Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган прилетел в Манчестер на подписание контракта с "Сити". (Daily Mirror)



Полузащитник "Реал Сосьедад" Микель Мерино находится на пороге перехода в "Арсенал". (Fabrizio Romano)



"Пэлас" предложил 14 млн. фунтов, включая бонусы, за защитника "Вольфсбурга" Максанса Лакруа. (Fabrizio Romano)



"Вест Хэму" сперва нужно кого-нибудь продать, чтобы позволить себе полузащитника ПСЖ Карлоса Солера. (The Guardian)



Защитник "Брайтона" Валентин Барко близок к переходу в "Севилью" на правах аренды без опции выкупа. (Fabrizio Romano)



Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна снова прилетел в Англию, чтобы провести переговоры по полузащитнику "Брайтона" Билли Гилмору, нападающему "Челси" Ромелу Лукаку и полузащитнику "Юнайтед" Скотту Мактоминею. (Di Marzio)



Заменить Гилмора в "Брайтоне" должен Мэтт О'Райли из "Селтика". (Fabrizio Romano)



"Уотфорд" согласовал арену нападающего "Борнмута" Даниэля Джеббисона. (Sky Sports)



Другое



Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард будет освещать Лигу Чемпионов в качестве эксперта на Amazon Prime. (The Sun)



Гари Невилл и Алан Ширер оказались среди экспертов, который судейский корпус пригласил на лекцию для восполнения пробелов в знаниях правил футбола. (The Sun)



"Тоттенхэм" назван наиболее умело управляемым клубом Премьер-Лиги. (Daily Mirror)



7 сентября Уэйн Руни вернется на "Олд Траффорд", чтобы сыграть в матче легенд "Юнайтед" и "Селтика". (The Sun)