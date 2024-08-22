"Форест" арендовал Алекса Морено у "Виллы"

"Ноттингем Форест" объявил о переходе в клуб крайнего защитника "Астон Виллы" Алекса Морено.

Морено прибыл на "Сити Грануд" до конца сезона 2024/25, и "Форест" принадлежит опция выкупа 31-летнего испанца, у которого остается еще два года по контракту с "Виллой".



В "Вилле" Морено проигрывал конкуренцию Люке Диню, вдобавок этим летом бирмингемский клуб приобрел Яна Матсена у "Челси", что и подтолкнуло Алекса к уходу.



Морено присоединился к "Вилле" в январе 2023 из "Реал Бетис" и в прошлом сезоне сыграл 29 матчей за команду Унаи Эмери во всех соревнованиях.