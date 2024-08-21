"Фулхэм" договорился о покупке Райана Шерки

"Фулхэм" достиг договоренности с французским "Лионом" о покупке атакующего полузащитника Райана Шерки.

В данный момент "Фулхэм" готовится подтвердить переходы защитника Йоакима Андерсена из "Кристал Пэлас" и полузащитника Сандера Берге из "Бернли".



За этими двумя должен последовать Шерки, компенсацию за которого в размере 12.7 млн. фунтов "Фулхэм" сегодня согласовал. Еще 4.2 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, сообщает Sky Sports.



"Лион" согласился отпустить 21-летнего Шерки, потому что Райан уже вступил в заключительный год по своему контракту.



Добавим, ранее этим летом Шерки достиг со сборной Франции U-23 финала Олимпийских игр в Париже, где хозяева турнира по пенальти уступили Испании.