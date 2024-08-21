"Фулхэм" договорился о покупке Райана Шерки

Райан Шерки "Фулхэм" достиг договоренности с французским "Лионом" о покупке атакующего полузащитника Райана Шерки.

В данный момент "Фулхэм" готовится подтвердить переходы защитника Йоакима Андерсена из "Кристал Пэлас" и полузащитника Сандера Берге из "Бернли".

За этими двумя должен последовать Шерки, компенсацию за которого в размере 12.7 млн. фунтов "Фулхэм" сегодня согласовал. Еще 4.2 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, сообщает Sky Sports.

"Лион" согласился отпустить 21-летнего Шерки, потому что Райан уже вступил в заключительный год по своему контракту.

Добавим, ранее этим летом Шерки достиг со сборной Франции U-23 финала Олимпийских игр в Париже, где хозяева турнира по пенальти уступили Испании.


Метки Лион, Фулхэм, Шерки

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2024 23:00

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