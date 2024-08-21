"Челси" забрал 7-й номер у Стерлинга и отдал Нету

"Челси" продолжает подталкивать Рахима Стерлинга к уходу из клуба, забрав "семерку" у английского вингера и передав ее новичку Педру Нету.

29-летний Стерлинг, зарабатывающий около 1 миллиона фунтов в месяц, не попал в заявку "Челси" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".



Главный тренер "Челси" Энцо Мареска и лично, и публично дал понять Стерлингу, что Рахиму будет лучше покинуть "Стэмфорд Бридж", чтобы играть регулярно.



Последние дни Стерлинг тренировался отдельно от первой команды "Челси" — в группе игроков, которые сидят на чемоданах. Среди них также значится защитник Бен Чилуэлл.



А сегодня стало известно, что "Челси" забрал у Стерлинга его игровой номер и отдал его Педру Нету, который ранее в августе был куплен у "Вулверхэмптона" за 54 млн. фунтов.



Похожим образом "Челси" поступил с защитником Трево Чалобой, чей 14-й номер перешел к нападающему Жоау Фелишу, ранее днем прибывшему из "Атлетико".