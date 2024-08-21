"Юнайтед" продал Пельистри в "Панатинаикос"

Факундо Пельистри "Манчестер Юнайтед" продал вингера Факундо Пельистри в греческий "Панатинаикос".

В октябре 2020 "Юнайтед" приобрел Пельистри у "Пеньяроля" за 10 миллионов фунтов.

Дважды побывав в "Алавесе" на правах аренды, в январе 2023 Пельистри, наконец, дебютировал за "Юнайтед".

На вторую половину прошлого сезона "Юнайтед" снова отправил 22-летнего уругвайца в аренду — на сей раз в "Гранаду".

А теперь Пельистри покидает "Юнайтед" насовсем, заключив с "Панатинаикосом" контракт на четыре года.

Daily Mirror оценивает трансфер Пельистри всего в 5.1 млн. фунтов плюс бонусы, однако "Юнайтед" обещана доля в 45 процентов с последующей перепродажи игрока "Панатинаикосом".


Метки Манчестер Юнайтед, Панатинаикос, Пельистри, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2024 21:00

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