"Юнайтед" продал Пельистри в "Панатинаикос"

"Манчестер Юнайтед" продал вингера Факундо Пельистри в греческий "Панатинаикос".

В октябре 2020 "Юнайтед" приобрел Пельистри у "Пеньяроля" за 10 миллионов фунтов.



Дважды побывав в "Алавесе" на правах аренды, в январе 2023 Пельистри, наконец, дебютировал за "Юнайтед".



На вторую половину прошлого сезона "Юнайтед" снова отправил 22-летнего уругвайца в аренду — на сей раз в "Гранаду".



А теперь Пельистри покидает "Юнайтед" насовсем, заключив с "Панатинаикосом" контракт на четыре года.



Daily Mirror оценивает трансфер Пельистри всего в 5.1 млн. фунтов плюс бонусы, однако "Юнайтед" обещана доля в 45 процентов с последующей перепродажи игрока "Панатинаикосом".