Стерлинг хочет, чтобы "Челси" его продал
Вингер Рахим Стерлинг смирился с тем, что у него нет будущего в "Челси", и хочет покинуть "Стэмфорд Бридж" насовсем.
Ранее днем главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что не может гарантировать Стерлингу игровые минуты и что предпочитает вингеров другого типа, явно указывая Рахиму на дверь.
По информации The Athletic, Стерлинг не собирается превращаться для "Челси" в обузу вроде Ромелу Лукаку — скитающегося по арендам игрока с огромной зарплатой.
Стерлинг уже выразил желание покинуть "Челси" по постоянному трансферу, и в данный момент клуб и игрок работают сообща над поиском решения.
Источник добавляет, что во вторник и среду Стерлинг тренировался отдельно от первой команды "Челси". Вероятно, экс-вингер "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" уже сыграл свой последний матч за "синих".
21.08.2024 20:00
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Последние комментарии:
мареска пиздабол ебаный: отсутствие рианны - тактический ход
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Пригодился бы портовым обрыганам, но все же они не уровень для такого топового игрока, воспитанника Манчестер Сити.
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