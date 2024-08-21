Стерлинг хочет, чтобы "Челси" его продал

Рахим Стерлинг Вингер Рахим Стерлинг смирился с тем, что у него нет будущего в "Челси", и хочет покинуть "Стэмфорд Бридж" насовсем.

Ранее днем главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что не может гарантировать Стерлингу игровые минуты и что предпочитает вингеров другого типа, явно указывая Рахиму на дверь.

По информации The Athletic, Стерлинг не собирается превращаться для "Челси" в обузу вроде Ромелу Лукаку — скитающегося по арендам игрока с огромной зарплатой.

Стерлинг уже выразил желание покинуть "Челси" по постоянному трансферу, и в данный момент клуб и игрок работают сообща над поиском решения.

Источник добавляет, что во вторник и среду Стерлинг тренировался отдельно от первой команды "Челси". Вероятно, экс-вингер "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" уже сыграл свой последний матч за "синих".


Метки Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2024 20:00

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  1. kapitoxa 21.08.2024 21:17 # kapitoxa
    мареска пиздабол ебаный: отсутствие рианны - тактический ход

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  2. superglor 21.08.2024 20:12 # superglor
    Пригодился бы портовым обрыганам, но все же они не уровень для такого топового игрока, воспитанника Манчестер Сити.

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