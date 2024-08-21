"Бернли" арендовал Хамфриса у "Челси"

"Бернли" взял центрального защитника "Челси" Башира Хамфриса в аренду на сезон 2024/25 с опцией выкупа.

Хамфрис является продуктом академии "Челси", за первую команду дебютировав против "Манчестер Сити" в Кубке Англии в январе 2023.



21-летний англичанин, также способный сыграть левого защитника, ранее направлялся "синими" в аренду в "Падеборн" из второй Бундеслиги и "Суонси" из Чемпионшипа.



Теперь Хамфрис будет набираться опыта в команде Скотта Паркера. А если Башир себя хорошо проявит, "Бернли" сможет его выкупить по заранее оговоренной цене в 14.7 млн. фунтов, включая бонусы.



