Мартинес заключил с "Виллой" новый пятилетний контракт

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес заключил с бирмингемским клубом новый контракт, который рассчитан до 2029 года.

31-летний Мартинес выступает за "Виллу" после своего перехода из "Арсенала" за 20 миллионов фунтов в сентябре 2020.



За четыре года на "Вилла Парк" Мартинес сыграл свыше 150 матчей, порой примеряя капитанскую повязку.



Переход в "Виллу" придал импульс карьере Мартинеса, который стал вызываться в сборную Аргентины, утвердился ее первым номером и сыграл ключевую роль в победе на Чемпионате Мира в Катаре 2022 году.



"Я чувствую, что этот клуб движется вперед каждый год. Я достиг всего со сборной Аргентины и по-прежнему думаю, что мы можем завоевать трофей здесь. Я попытаюсь осуществить это в ближайшие пять лет".



"Здесь я стал лучшим в мире, и я хочу продолжать развиваться. Здесь у меня удивительный тренер вратарей и удивительный главный тренер".



"Этот клуб хочет прогрессировать. Я в восторге от того, что защищаю ворота на "Вилла Парк", и у меня мурашки каждый раз, когда я слышу свое имя на стадионе".



"Здесь я чувствую ту же любовь, как и в национальной команде, так зачем что-либо менять?" — сообщил Мартинес.