Мареска указал Стерлингу на дверь

Рахим Стерлинг Главный тренер "Челси" Энцо Мареска посоветовал своему вингеру Рахиму Стерлингу уйти из клуба.

Напомним, представители Стерлинга потребовали разъяснений насчет будущего своего клиента после того, как Рахим не попал в заявку "Челси" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу.

Оказывается, соответствующие разъяснения Стерлингу уже были даны, и Мареска лишь может сказать 29-летнему англичанину, что уже сказал.

По словам Марески, у зарабатывающего свыше 300,000 фунтов в неделю Стерлинга нет будущего в "Челси", и Рахиму будет лучше убраться со "Стэмфорд Бридж", пока трансферное окно еще открыто.

"Я поговорил с Рахимом до матча против "Сити". Я сказал, что ему будет сложно получать минуты у нас. Я не думаю, что это жестоко. Просто честно. Если он хочет поговорить снова, я скажу ему то, что уже сказал".

"Я не говорю, что Рахим не является хорошим игроком, но я предпочитаю вингеров другого типа. Это просто", — цитирует Мареску Daily Mirror.


Метки Мареска, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. palmer 21.08.2024 18:06 # palmer
    Мудрик > Стерлинг. Мареске виднее

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  2. link90 21.08.2024 18:04 # link90
    Будет доить Челси до конца контракта. Сами виноваты, что такие контракты подписывают

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  3. gary47 21.08.2024 17:57 # gary47
    Считаю, что высококлассный тренер просто обязан уметь встраивать в свои схемы действующих игроков. Тем более таких высококлассных, как Стерлинг. Увы, многие на это забивают и требуют "под себя" огромных трат. Которые потом при новом наставнике также оказываются не удел.

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  4. cole-palmer 21.08.2024 17:34 # cole-palmer
    Воспитанники обрыганпуля никому не нужны

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