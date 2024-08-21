Мареска указал Стерлингу на дверь
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска посоветовал своему вингеру Рахиму Стерлингу уйти из клуба.
Напомним, представители Стерлинга потребовали разъяснений насчет будущего своего клиента после того, как Рахим не попал в заявку "Челси" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу.
Оказывается, соответствующие разъяснения Стерлингу уже были даны, и Мареска лишь может сказать 29-летнему англичанину, что уже сказал.
По словам Марески, у зарабатывающего свыше 300,000 фунтов в неделю Стерлинга нет будущего в "Челси", и Рахиму будет лучше убраться со "Стэмфорд Бридж", пока трансферное окно еще открыто.
"Я поговорил с Рахимом до матча против "Сити". Я сказал, что ему будет сложно получать минуты у нас. Я не думаю, что это жестоко. Просто честно. Если он хочет поговорить снова, я скажу ему то, что уже сказал".
"Я не говорю, что Рахим не является хорошим игроком, но я предпочитаю вингеров другого типа. Это просто", — цитирует Мареску Daily Mirror.
21.08.2024 17:00
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Последние комментарии:
Мудрик > Стерлинг. Мареске виднее
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Будет доить Челси до конца контракта. Сами виноваты, что такие контракты подписывают
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Считаю, что высококлассный тренер просто обязан уметь встраивать в свои схемы действующих игроков. Тем более таких высококлассных, как Стерлинг. Увы, многие на это забивают и требуют "под себя" огромных трат. Которые потом при новом наставнике также оказываются не удел.
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Воспитанники обрыганпуля никому не нужны
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