"Челси" купил Фелиша и продал Галлахера

Жоау Фелиш "Челси" подтвердил покупку нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша. В обратном направлении отправился полузащитник "синих" Конор Галлахер.

Фелиш заключил с "Челси" контракт на семь лет и уже в ближайшие дни приступит к тренировкам с командой Энцо Марески.

Sky Sports оценивает трансфер 24-летнего португальца в 46.3 млн. фунтов, включая 4.3 млн. фунтов в виде бонусов.

Таким образом, Фелиш вернулся в клуб, где он провел вторую половину сезона 2022/23 на права аренды, забив тогда четыре гола в 16 матчах Премьер-Лиги.

Одновременно с этим "Челси" выручил 36 млн. фунтов за Галлахера, который подписал с "Атлетико" пятилетний контракт.

Галлахер находился в системе "Челси" с шестилетнего возраста и к своим 24 годам сыграл 95 матчей за первую команду "синих", забив 10 голов.

Галлахер должен был перейти в "Атлетико" еще на прошлой неделе, однако его трансфер был поставлен на паузу из-за того, что "Челси" не смог договориться с нападающим "Атлетико Саму Омородионом. К счастью для Конора, ситуация разрешилась, потому что "синие" смогли взамен заполучить Фелиша.

Жоау Фелиш

Конор Галлахер


Метки Атлетико, Галлахер, трансферы, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 21.08.2024 16:25 # vagifspurs
    Конор попадёт в символическую сборную Ла Лиги по окончанию сезона, скриньте. Идеальный продукт для Симеоне.

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  2. narcot 21.08.2024 16:20 # narcot
    пZдц пидраля даун))


    21.08.2024 10:05 #
    takernofagiver

    Офигеть, обеспечили себя составом на два столетия вперёд.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/109504/?c=1#c7957849

    (ответить)

  3. alexomck 21.08.2024 16:15 # alexomck
    Отдали воспитанника, который может звезд с неба и не хватал, но пахать и пользу приносить более чем мог. Взамен получили очередного "Хаверца", ещё и доплатили мальца сверху, мда... Ну хоть Галлахер доволен:)

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  4. narcot 21.08.2024 16:14 # narcot
    почему бы не въебать кассетными?))))




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  5. calafiori 21.08.2024 16:13 # calafiori
    ГДЕ ЖЕ МОЯ СUНЕГЛАЗАЯ ГДЕ

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  6. tihinya-moiyobir 21.08.2024 16:12 # tihinya-moiyobir
    Футболку как говно держит пхахахаха. Талантливый пацан на самом деле, но сам минуснул карьеру перейдя в этот сброд, земля бетоном)))

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  7. hazard-eden 21.08.2024 16:04 # hazard-eden
    Бизнескарси!

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  8. hachidlo 21.08.2024 16:04 # hachidlo
    Короч, новость для подсайта фанатов лузеркузина: эти сучки как раз любят обсасывать любую новость про Щолсей (и не только новость), вот пускай и обсуждают.

    (ответить)

  9. hachidlo 21.08.2024 16:02 # hachidlo
    Хз, Атлетико получил работоспособного игрока в центре поля, взамен отдав слабохарактерного лаха, чью лучшую позицию на поле так никто не и понял.

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