"Челси" купил Фелиша и продал Галлахера

"Челси" подтвердил покупку нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша. В обратном направлении отправился полузащитник "синих" Конор Галлахер.

Фелиш заключил с "Челси" контракт на семь лет и уже в ближайшие дни приступит к тренировкам с командой Энцо Марески.



Sky Sports оценивает трансфер 24-летнего португальца в 46.3 млн. фунтов, включая 4.3 млн. фунтов в виде бонусов.



Таким образом, Фелиш вернулся в клуб, где он провел вторую половину сезона 2022/23 на права аренды, забив тогда четыре гола в 16 матчах Премьер-Лиги.



Одновременно с этим "Челси" выручил 36 млн. фунтов за Галлахера, который подписал с "Атлетико" пятилетний контракт.



Галлахер находился в системе "Челси" с шестилетнего возраста и к своим 24 годам сыграл 95 матчей за первую команду "синих", забив 10 голов.



Галлахер должен был перейти в "Атлетико" еще на прошлой неделе, однако его трансфер был поставлен на паузу из-за того, что "Челси" не смог договориться с нападающим "Атлетико Саму Омородионом. К счастью для Конора, ситуация разрешилась, потому что "синие" смогли взамен заполучить Фелиша.







