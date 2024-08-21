"Челси" купил Фелиша и продал Галлахера
"Челси" подтвердил покупку нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша. В обратном направлении отправился полузащитник "синих" Конор Галлахер.
Фелиш заключил с "Челси" контракт на семь лет и уже в ближайшие дни приступит к тренировкам с командой Энцо Марески.
Sky Sports оценивает трансфер 24-летнего португальца в 46.3 млн. фунтов, включая 4.3 млн. фунтов в виде бонусов.
Таким образом, Фелиш вернулся в клуб, где он провел вторую половину сезона 2022/23 на права аренды, забив тогда четыре гола в 16 матчах Премьер-Лиги.
Одновременно с этим "Челси" выручил 36 млн. фунтов за Галлахера, который подписал с "Атлетико" пятилетний контракт.
Галлахер находился в системе "Челси" с шестилетнего возраста и к своим 24 годам сыграл 95 матчей за первую команду "синих", забив 10 голов.
Галлахер должен был перейти в "Атлетико" еще на прошлой неделе, однако его трансфер был поставлен на паузу из-за того, что "Челси" не смог договориться с нападающим "Атлетико Саму Омородионом. К счастью для Конора, ситуация разрешилась, потому что "синие" смогли взамен заполучить Фелиша.
21.08.2024 16:00
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Последние комментарии:
Конор попадёт в символическую сборную Ла Лиги по окончанию сезона, скриньте. Идеальный продукт для Симеоне.
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пZдц пидраля даун))
21.08.2024 10:05 #
takernofagiver
Офигеть, обеспечили себя составом на два столетия вперёд.
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Источник: http://fapl.ru/posts/109504/?c=1#c7957849
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Отдали воспитанника, который может звезд с неба и не хватал, но пахать и пользу приносить более чем мог. Взамен получили очередного "Хаверца", ещё и доплатили мальца сверху, мда... Ну хоть Галлахер доволен:)
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почему бы не въебать кассетными?))))
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ГДЕ ЖЕ МОЯ СUНЕГЛАЗАЯ ГДЕ
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Футболку как говно держит пхахахаха. Талантливый пацан на самом деле, но сам минуснул карьеру перейдя в этот сброд, земля бетоном)))
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Бизнескарси!
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Короч, новость для подсайта фанатов лузеркузина: эти сучки как раз любят обсасывать любую новость про Щолсей (и не только новость), вот пускай и обсуждают.
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Хз, Атлетико получил работоспособного игрока в центре поля, взамен отдав слабохарактерного лаха, чью лучшую позицию на поле так никто не и понял.
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