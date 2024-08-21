Старридж усомнился в IQ Джексона

Бывший игрок "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Даниэль Старридж поставил под сомнение футбольный интеллект нападающего "синих" Николаса Джексона.

В минувшее воскресенье "Челси" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Сити". В концовке первого тайма, когда счет еще был 0:1, Джексон поразил чужие ворота, сыграв на добивании после неудачно отраженного Эдерсоном дальнего удара Коула Палмера.



Однако радость Джексона и партнеров была прервана сигналом об офсайде. Система VAR лишь подтвердила, что Николас угодил в положение вне игры, как еще несколько раз в матче, и Старриджу это говорит о том, что 23-летний сенегалец не понимает, как нужно действовать в таких ситуациях.



"Все решают детали. Действительно детали. А также IQ".



"Иногда ты должен знать: "Окей, другой игрок нанесет удар, и я должен правильно выбрать момент для рывка на случай, если голкипер выпустит мяч".



"Будучи атакующим игроком, центральным нападающим, ты знаешь, что такие возможности возникают редко. Голкиперы редко выпускают мяч. Поэтому, когда это происходит, ты должен быть в правильном положении, чтобы использовать свой момент. Очень сложно получить шанс забить легкий гол".



"Тебе важно выбрать правильный момент времени для своего рывка, чтобы избежать офсайда и сыграть на добивании, использовав момент, который возник в этом матче. Возможно у него не будет момента лучше", — сообщил Старридж Sky Sports в перерыве матча на "Стэмфорд Бридж".