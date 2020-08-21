"Сити" работает над возвращением Гюндогана

Илкай Гюндоган "Манчестер Сити" работает над возвращением полузащитника испанской "Барселоны" Илкая Гюндогана.

Гюндоган только прошлым покинул "Сити", напоследок оформив с командой Хосепа Гвардиолы требл в качестве капитана.

Однако на днях выяснилось, что Гюндоган хочет покинуть "Барселону", а каталонский клуб даже готов отпустить 33-летнего немца бесплатно, чтобы зарегистрировать своего новичка Дани Ольмо.

Как сообщает BBC, "Сити" уже работает над возвращением Гюндогана, которому не потребуется адаптация и который сможет сразу же помогать "горожанам", продавшим в "Атлетико" Хулиана Альвареса и потерявшим с травмой Оскара Бобба.

Всего Гюндоган провел семь сезонов в "Сити" и в течение этого времени завоевал 14 трофеев, включая пять титулов Премьер-Лиги.


Метки Барселона, Гюндоган, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 21.08.2024 13:14 # narcot
    в какую же помойку превратил бабселону этот даун

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  2. alex0msk 21.08.2024 13:11 # alex0msk
    Уже вернули, михуйл вечно во вчерашнем дне

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  3. suddenly 21.08.2024 13:04 # suddenly
    Если за бесплатно обратно, то норм. Ковачича можно обратно в Челси отправить.

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