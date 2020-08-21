"Сити" работает над возвращением Гюндогана

"Манчестер Сити" работает над возвращением полузащитника испанской "Барселоны" Илкая Гюндогана.

Гюндоган только прошлым покинул "Сити", напоследок оформив с командой Хосепа Гвардиолы требл в качестве капитана.



Однако на днях выяснилось, что Гюндоган хочет покинуть "Барселону", а каталонский клуб даже готов отпустить 33-летнего немца бесплатно, чтобы зарегистрировать своего новичка Дани Ольмо.



Как сообщает BBC, "Сити" уже работает над возвращением Гюндогана, которому не потребуется адаптация и который сможет сразу же помогать "горожанам", продавшим в "Атлетико" Хулиана Альвареса и потерявшим с травмой Оскара Бобба.



Всего Гюндоган провел семь сезонов в "Сити" и в течение этого времени завоевал 14 трофеев, включая пять титулов Премьер-Лиги.