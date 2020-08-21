"Сити" работает над возвращением Гюндогана
"Манчестер Сити" работает над возвращением полузащитника испанской "Барселоны" Илкая Гюндогана.
Гюндоган только прошлым покинул "Сити", напоследок оформив с командой Хосепа Гвардиолы требл в качестве капитана.
Однако на днях выяснилось, что Гюндоган хочет покинуть "Барселону", а каталонский клуб даже готов отпустить 33-летнего немца бесплатно, чтобы зарегистрировать своего новичка Дани Ольмо.
Как сообщает BBC, "Сити" уже работает над возвращением Гюндогана, которому не потребуется адаптация и который сможет сразу же помогать "горожанам", продавшим в "Атлетико" Хулиана Альвареса и потерявшим с травмой Оскара Бобба.
Всего Гюндоган провел семь сезонов в "Сити" и в течение этого времени завоевал 14 трофеев, включая пять титулов Премьер-Лиги.
21.08.2024 13:00
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Последние комментарии:
в какую же помойку превратил бабселону этот даун
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Уже вернули, михуйл вечно во вчерашнем дне
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Если за бесплатно обратно, то норм. Ковачича можно обратно в Челси отправить.
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