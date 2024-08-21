ПСЖ предложил МЮ взять Угарте в аренду

"Манчестер Юнайтед" была предложена возможность взять полузащитника французского ПСЖ Мануэля Угарте в аренду с обязательством по выкупу.

Соответствующее предложение было выдвинуто непосредственно ПСЖ, который только прошлым летом приобрел Угарте у "Спортинга" за 51 миллион фунтов.



По информации The Telegraph, у заинтересованных сторон растет оптимизм насчет того, что Угарте все-таки перейдет в "Юнайтед", однако ожидание этого может продлиться до заключительного дня летнего трансферного окна.



Утверждается, что "Юнайтед" предпочел бы сразу купить Угарте, и у "красных дьяволов" есть на это деньги, однако они считают установленную ПСЖ цену завышенной.



Парижане назначили за Угарте ту цену, которую сами заплатили год назад, однако два клуба продолжают искать компромисс, и 23-летний уругваец остается наиболее вероятным приобретением "Юнайтед" среди полузащитников.