Общий срок контрактов игроков "Челси" составляет 191 год
Суммарный остаточный срок контрактов игроков, которые находятся на балансе у "Челси", составляет 191 год, что значительно превосходит остальные клубы Премьер-Лиги.
Этим летом "Челси" совершил очередную порцию приобретений, и теперь первая команда "синих" насчитывает более четырех десятков игроков.
При этом со своими новичками "Челси" обычно заключает аномально долгие для футбола контракты — сроком на семь, восемь или даже девять лет.
Как сообщает Sky Sports, к настоящему моменту "Челси" взял на себя обязательства по зарплатам игроков суммарно на 191 год.
При этом следующим в этом рейтинге суммарной продолжительности контрактов идет "Тоттенхэм" — 97 лет. А на последнем месте располагается кризисный "Эвертон" — 47 лет.
Суммарный срок, оставшийся по контрактам игроков в клубах Премьер-Лиги
1) Челси - 191 год
2) Тоттенхэм - 97
3) Брайтон - 96
4) Вулверхэмптон — 83
5) Манчестер Юнайтед - 82
6) Ноттингем Форест - 80
7) Саутгемптон - 78
8) Борнмут - 75
9) Брентфорд - 74
10) Вест Хэм - 73
11) Астон Вилла - 72
12) Манчестер Сити - 71
13) Ньюкасл - 69
14) Лестер - 67
15) Ливерпуль - 64
16) Арсенал - 62
17) Кристал Пэлас - 59
18) Ипсвич - 58
19) Фулхэм - 51
20) Эвертон - 47
21.08.2024 10:00
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