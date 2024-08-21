Общий срок контрактов игроков "Челси" составляет 191 год

Суммарный остаточный срок контрактов игроков, которые находятся на балансе у "Челси", составляет 191 год, что значительно превосходит остальные клубы Премьер-Лиги.

Этим летом "Челси" совершил очередную порцию приобретений, и теперь первая команда "синих" насчитывает более четырех десятков игроков.



При этом со своими новичками "Челси" обычно заключает аномально долгие для футбола контракты — сроком на семь, восемь или даже девять лет.



Как сообщает Sky Sports, к настоящему моменту "Челси" взял на себя обязательства по зарплатам игроков суммарно на 191 год.



При этом следующим в этом рейтинге суммарной продолжительности контрактов идет "Тоттенхэм" — 97 лет. А на последнем месте располагается кризисный "Эвертон" — 47 лет.



Суммарный срок, оставшийся по контрактам игроков в клубах Премьер-Лиги



1) Челси - 191 год



2) Тоттенхэм - 97



3) Брайтон - 96



4) Вулверхэмптон — 83



5) Манчестер Юнайтед - 82



6) Ноттингем Форест - 80



7) Саутгемптон - 78



8) Борнмут - 75



9) Брентфорд - 74



10) Вест Хэм - 73



11) Астон Вилла - 72



12) Манчестер Сити - 71



13) Ньюкасл - 69



14) Лестер - 67



15) Ливерпуль - 64



16) Арсенал - 62



17) Кристал Пэлас - 59



18) Ипсвич - 58



19) Фулхэм - 51



20) Эвертон - 47