Общий срок контрактов игроков "Челси" составляет 191 год

Энцо Фернандес и Коул Палмер Суммарный остаточный срок контрактов игроков, которые находятся на балансе у "Челси", составляет 191 год, что значительно превосходит остальные клубы Премьер-Лиги.

Этим летом "Челси" совершил очередную порцию приобретений, и теперь первая команда "синих" насчитывает более четырех десятков игроков.

При этом со своими новичками "Челси" обычно заключает аномально долгие для футбола контракты — сроком на семь, восемь или даже девять лет.

Как сообщает Sky Sports, к настоящему моменту "Челси" взял на себя обязательства по зарплатам игроков суммарно на 191 год.

При этом следующим в этом рейтинге суммарной продолжительности контрактов идет "Тоттенхэм" — 97 лет. А на последнем месте располагается кризисный "Эвертон" — 47 лет.

Суммарный срок, оставшийся по контрактам игроков в клубах Премьер-Лиги

1) Челси - 191 год

2) Тоттенхэм - 97

3) Брайтон - 96

4) Вулверхэмптон — 83

5) Манчестер Юнайтед - 82

6) Ноттингем Форест - 80

7) Саутгемптон - 78

8) Борнмут - 75

9) Брентфорд - 74

10) Вест Хэм - 73

11) Астон Вилла - 72

12) Манчестер Сити - 71

13) Ньюкасл - 69

14) Лестер - 67

15) Ливерпуль - 64

16) Арсенал - 62

17) Кристал Пэлас - 59

18) Ипсвич - 58

19) Фулхэм - 51

20) Эвертон - 47




Метки финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2024 10:00

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  1. takernofagiver 21.08.2024 10:05 # takernofagiver
    Офигеть, обеспечили себя составом на два столетия вперёд.

    (ответить)

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