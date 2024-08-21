"Челси" нужен еще один нападающий, помимо Фелиша

Жоау Фелиш "Челси" попытается пригласить еще одного нападающего после завершения сделки по Жоау Фелишу из испанского "Атлетико".

Накануне Фелиш прошел медобследование в "Челси", который перед этим согласовал с "Атлетико" его стоимость в размере 42 миллионов фунтов плюс 4.3 млн. фунтов в виде бонусов.

Ожидается, что теперь 24-летний португалец подпишет с "синими" контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев.

Sky Sports уверенно утверждает, что в остатке летнего трансферного окна "Челси" попытается пригласить еще одного нападающего, и одной из рассматриваемых "синими" целей является Виктор Осимхен из "Наполи".

В данный момент ясно лишь то, что "Челси" точно не будет покупать Осимхена — "синие" готовы только арендовать 24-летнего нигерийца.


Метки Атлетико, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2024 09:00

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Последние комментарии:




  1. gucman 21.08.2024 09:51 # gucman
    Давайте Санчо и Осимхена

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  2. apl-nash 21.08.2024 09:46 # apl-nash
    "Челси" нужен еще не один нападающий

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