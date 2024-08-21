"Челси" нужен еще один нападающий, помимо Фелиша

"Челси" попытается пригласить еще одного нападающего после завершения сделки по Жоау Фелишу из испанского "Атлетико".

Накануне Фелиш прошел медобследование в "Челси", который перед этим согласовал с "Атлетико" его стоимость в размере 42 миллионов фунтов плюс 4.3 млн. фунтов в виде бонусов.



Ожидается, что теперь 24-летний португалец подпишет с "синими" контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев.



Sky Sports уверенно утверждает, что в остатке летнего трансферного окна "Челси" попытается пригласить еще одного нападающего, и одной из рассматриваемых "синими" целей является Виктор Осимхен из "Наполи".



В данный момент ясно лишь то, что "Челси" точно не будет покупать Осимхена — "синие" готовы только арендовать 24-летнего нигерийца.