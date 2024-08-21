"Челси" может купить Санчо

Джейдон Санчо "Челси" может попытаться приобрести вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее этим летом Санчо помирился с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом и был восстановлен в качестве игрока первой команды "красных дьяволов".

Однако Санчо не принимал участия в матче первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма" в прошлую пятницу, что Тен Хаг объяснил ушной инфекцией у 24-летнего англичанина.

По информации The Athletic, несмотря на примирение Санчо с Тен Хагом, "Юнайтед" по-прежнему открыт к продаже Джейдона, за которого установлена цена в 40 миллионов фунтов.

Санчо регулярно сватают в ПСЖ, однако французский гранд не заинтересован в Джейдоне. Зато на "Олд Траффорд" есть ощущение, что попытку заполучить бывшего юниора "Манчестер Сити" под занавес окна предпримет "Челси".


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2024 08:00

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Последние комментарии:




  1. askarko 21.08.2024 08:58 # askarko
    vожно обмен устроить, им стерлинга или чилуэла- нам санчо

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  2. gucman 21.08.2024 08:53 # gucman
    как по мне - лучше, чем Фелиш

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