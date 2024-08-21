"Челси" может купить Санчо

"Челси" может попытаться приобрести вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее этим летом Санчо помирился с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом и был восстановлен в качестве игрока первой команды "красных дьяволов".



Однако Санчо не принимал участия в матче первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма" в прошлую пятницу, что Тен Хаг объяснил ушной инфекцией у 24-летнего англичанина.



По информации The Athletic, несмотря на примирение Санчо с Тен Хагом, "Юнайтед" по-прежнему открыт к продаже Джейдона, за которого установлена цена в 40 миллионов фунтов.



Санчо регулярно сватают в ПСЖ, однако французский гранд не заинтересован в Джейдоне. Зато на "Олд Траффорд" есть ощущение, что попытку заполучить бывшего юниора "Манчестер Сити" под занавес окна предпримет "Челси".