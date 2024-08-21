"Ньюкасл" обратил свой взор на Тапсоба и Дисаси
"Ньюкасл" принялся спешно искать альтернативы защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи, обратив свой взор на Эдмонда Тапсоба из "Байера" и Акселя Дисаси из "Челси".
Этим летом "Ньюкасл" сделал уже четыре предложения о покупке Гехи, но все они были отклонены "Пэлас", который оценивает 24-летнего игрока сборной Англии в 70 миллионов фунтов.
The Athletic не исключает, что "Ньюкасл" снова попытается приобрести Гехи, но пока "сороки" решили рассмотреть альтернативные варианты.
"Ньюкасл" уже вступил в переговоры с "Байером" насчет Тапсоба, который оказался на радаре у многих европейских клубов после блестящего прошлого сезона, в котором Эдмонд провел 44 матча во всех соревнованиях.
В прошлом сезоне 25-летний буркиниец помог "Байеру" выиграть Бундеслигу и Кубок Германии, а в минувший уикенд стал обладателем Суперкубка Германии.
Также "Ньюкасл" проявил интерес к Дисаси, который только прошлым летом прибыл в "Челси" из "Монако" за 39 млн. фунтов.
26-летний француз не попал в заявку "Челси" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" и, предположительно, доступен для трансфера.
21.08.2024 07:00
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