"Ньюкасл" обратил свой взор на Тапсоба и Дисаси

"Ньюкасл" принялся спешно искать альтернативы защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи, обратив свой взор на Эдмонда Тапсоба из "Байера" и Акселя Дисаси из "Челси".

Этим летом "Ньюкасл" сделал уже четыре предложения о покупке Гехи, но все они были отклонены "Пэлас", который оценивает 24-летнего игрока сборной Англии в 70 миллионов фунтов.



The Athletic не исключает, что "Ньюкасл" снова попытается приобрести Гехи, но пока "сороки" решили рассмотреть альтернативные варианты.



"Ньюкасл" уже вступил в переговоры с "Байером" насчет Тапсоба, который оказался на радаре у многих европейских клубов после блестящего прошлого сезона, в котором Эдмонд провел 44 матча во всех соревнованиях.



В прошлом сезоне 25-летний буркиниец помог "Байеру" выиграть Бундеслигу и Кубок Германии, а в минувший уикенд стал обладателем Суперкубка Германии.



Также "Ньюкасл" проявил интерес к Дисаси, который только прошлым летом прибыл в "Челси" из "Монако" за 39 млн. фунтов.



26-летний француз не попал в заявку "Челси" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" и, предположительно, доступен для трансфера.