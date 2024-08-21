"Фулхэм" договорился о покупке Андерсена

"Фулхэм" достиг договоренности с "Кристал Пэлас" о покупке защитника Йоакима Андерсена.

Ранее этим летом "Фулхэм" лишился Тосина Адарабиойо и Тима Рима, поэтому главному тренеру "дачников" Марку Силве требовался еще один игрок в центр обороны, помимо приглашенного из "Вильярреала" Хорхе Куэнки.



И сейчас, похоже, "Фулхэм" обрел такого игрока. После нескольких отклоненных предложений "дачники" все же согласовали компенсацию за Андерсена.



По информации The Athletic, "Пэлас" получит за 28-летнего защитника сборной Дании 30 миллионов фунтов плюс бонусы.



Таким образом, Андерсен вернется в "Фулхэм", где он провел сезон 2020/21 на правах аренды из "Лиона".