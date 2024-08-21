PFA назвала Фодена Игроком Года, Палмера — молодым Игроком Года

Фил Фоден Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден и вингер "Челси" Коул Палмер были признаны Игроком Года и молодым Игроком Года, соответственно, по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association).

Во вторник вечером в Лондоне состоялась 51-я церемония вручения наград PFA, посвященная футбольному сезону 2023/24.

Главный приз вечера достался Фодену, который забил 19 голов в 35 матчах Премьер-Лиги и завоевал с "Сити" четвертый подряд титул.

23-летний англичанин становится Игроком Года по версии PFA впервые в своей карьере, прежде дважды взяв молодежную награду.

По итогам прошлого сезона Фоден также признавался лучшим игроком по версиям Премьер-Лиги и Ассоциации пишущих о футболе журналистов (FWA).

В борьбе за престижную награду Фоден опередил Эрлинга Холанда, который брал этот приз год назад, Родри, Палмера, Мартина Эдегора и Олли Уоткинса.

А награда молодому Игроку Года досталась 22-летнему Палмеру, который в своем первом сезоне за "Челси" забил 22 гола в 34 матчах Премьер-Лиги.

Своей игрой за "Челси" Палмер заслужил место в заявке сборной Англии на Евро-2024, отметившись голом в финале против Испании.

Конкурентами Палмера за молодежную награду были Букайо Сака, Кобби Майну, Алехандро Гарначо, Майкл Олисе и Жоао Педро.

Также PFA объявила состав символической сборной Премьер-Лиги по итогам сезона 2024/25, где игроки "Арсенала" и "Сити" оказались разбавлены Виргилом Ван Дейком из "Ливерпуля" и Олли Уоткинсом из "Астон Виллы". Палмеру здесь места не нашлось.

Добавим, обладатели наград PFA определяются посредством голосования самих игроков, поэтому особенно ценятся футболистами, ведь это признание среди коллег.

Символическая сборная Премьер-Лиги по версии PFA

Давид Райя ("Арсенал") — Вильям Салиба ("Арсенал"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Габриэль Магальяэс ("Арсенал"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити") — Родри ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Арсенал"), Мартин Эдегор ("Арсенал) — Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

Фил Фоден

Коул Палмер

Символическая сборная Премьер-Лиги в 2024 году по версии PFA


Метки PFA, Манчестер Сити, награды, Палмер, Фоден, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2024 00:05

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 21.08.2024 00:29 # ganinilyha
    Молодой игрок года, а в сборную не попал. Идите нахуй со своим Райсом))

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  2. superglor 21.08.2024 00:29 # superglor
    Воспитанники Сити! Горжусь что уже 16 лет болею за этот великий клуб.

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  3. takernotagiver 21.08.2024 00:21 # takernotagiver
    Палмер привёл Челси в Лигу Конференций. Это успех

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  4. budanov 21.08.2024 00:20 # budanov
    Vходим!

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  5. hammersmith 21.08.2024 00:20 # hammersmith
    у долбоеба-пенса рот закрывается вообще, нет?

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  6. takernotagiver 21.08.2024 00:19 # takernotagiver
    Какие же далбаебы. Выбирают игроков чисто по забитым голам)

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  7. narcot 21.08.2024 00:11 # narcot
    кекстер, спишь?)))



    20.08.2024
    Пологовский р-н, Запорожская область, Россия.

    Дождавшись переброски наших сил на Курское направление - ВС Украины начали наступление на участке...

    /Герасимов, спишь?

    @romanov_92

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  8. suddenly 21.08.2024 00:10 # suddenly
    Палмер молодой игрок года. Обоссака обоссан.

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