PFA назвала Фодена Игроком Года, Палмера — молодым Игроком Года

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден и вингер "Челси" Коул Палмер были признаны Игроком Года и молодым Игроком Года, соответственно, по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association).

Во вторник вечером в Лондоне состоялась 51-я церемония вручения наград PFA, посвященная футбольному сезону 2023/24.



Главный приз вечера достался Фодену, который забил 19 голов в 35 матчах Премьер-Лиги и завоевал с "Сити" четвертый подряд титул.



23-летний англичанин становится Игроком Года по версии PFA впервые в своей карьере, прежде дважды взяв молодежную награду.



По итогам прошлого сезона Фоден также признавался лучшим игроком по версиям Премьер-Лиги и Ассоциации пишущих о футболе журналистов (FWA).



В борьбе за престижную награду Фоден опередил Эрлинга Холанда, который брал этот приз год назад, Родри, Палмера, Мартина Эдегора и Олли Уоткинса.



А награда молодому Игроку Года досталась 22-летнему Палмеру, который в своем первом сезоне за "Челси" забил 22 гола в 34 матчах Премьер-Лиги.



Своей игрой за "Челси" Палмер заслужил место в заявке сборной Англии на Евро-2024, отметившись голом в финале против Испании.



Конкурентами Палмера за молодежную награду были Букайо Сака, Кобби Майну, Алехандро Гарначо, Майкл Олисе и Жоао Педро.



Также PFA объявила состав символической сборной Премьер-Лиги по итогам сезона 2024/25, где игроки "Арсенала" и "Сити" оказались разбавлены Виргилом Ван Дейком из "Ливерпуля" и Олли Уоткинсом из "Астон Виллы". Палмеру здесь места не нашлось.



Добавим, обладатели наград PFA определяются посредством голосования самих игроков, поэтому особенно ценятся футболистами, ведь это признание среди коллег.



Символическая сборная Премьер-Лиги по версии PFA



Давид Райя ("Арсенал") — Вильям Салиба ("Арсенал"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Габриэль Магальяэс ("Арсенал"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити") — Родри ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Арсенал"), Мартин Эдегор ("Арсенал) — Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").











