"Саутгемптон" приобрел Матеуша Фернандеша

"Саутгемптон" объявил о приобретении полузащитника "Спортинга" Матеуша Фернандеша за 15 миллионов фунтов.

20-летний Фернандеш заключил с вернувшимся в Премьер-Лигу "Саутгемптоном" контракт до 2029 года.



Фернандеш находился в системе "Спортинга" с 2016 года, но за первую команду лиссабонцев сыграл только пять матчей.



Зато юниор проявил себя с лучшей стороны в прошлом сезоне, который он отыграл за "Эшторил" на правах аренды, приняв участие в 28 матчах португальского первенства.



"Я очень рад оказаться здесь. Приехать в Англию и играть в Премьер-Лиге — это исполнение мечты".



"Это лучшая лига в мире, на мой взгляд. Здесь лучшие тренеры, лучшие игроки, лучшие команды. Это хорошо для меня, для моего развития, и я рад", — сообщил Фернандеш.