Нападающий "Челси" Армандо Бройя направляется в "Ипсвич" на правах аренды.

Бройя с самого начала знал, что ему нет места в планах главного тренера "Челси" Энцо Марески, и к новому сезону готовился отдельно от первой команды "синих".



Однако провальная аренда Бройи в "Фулхэме" во второй половине прошлого сезона осложнила задачу "Челси" по продаже Армандо.



В итоге Бройя снова направляется в аренду, но "Ипсвич" будет обязан выкупить 22-летнего албанца в конце сезона, если избежит вылета из Премьер-Лиги, сообщает talkSPORT.



Помимо упомянутого "Фулхэма", ранее в своей карьере Бройя также побывал в "Витессе" и "Саутгемптоне" на правах аренды.