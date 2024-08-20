Бройя направляется в "Ипсвич"
Нападающий "Челси" Армандо Бройя направляется в "Ипсвич" на правах аренды.
Бройя с самого начала знал, что ему нет места в планах главного тренера "Челси" Энцо Марески, и к новому сезону готовился отдельно от первой команды "синих".
Однако провальная аренда Бройи в "Фулхэме" во второй половине прошлого сезона осложнила задачу "Челси" по продаже Армандо.
В итоге Бройя снова направляется в аренду, но "Ипсвич" будет обязан выкупить 22-летнего албанца в конце сезона, если избежит вылета из Премьер-Лиги, сообщает talkSPORT.
Помимо упомянутого "Фулхэма", ранее в своей карьере Бройя также побывал в "Витессе" и "Саутгемптоне" на правах аренды.
20.08.2024 22:00
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