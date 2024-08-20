Бразильская полиция закрыла дело в отношении Антони
Бразильская полиция завершила свое расследование в отношении вингера "Манчестер Юнайтед" Антони, который подозревался в избиении своей девушки.
Год назад бывшая девушка футболиста Габриэла Каваллин, диджей и инфлюенсер, обвинила Антони в многократных побоях и угрозах.
По словам Каваллин, после очередного избиения со стороны Антони у нее случился выкидыш при сроке беременности в 16 недель.
Антони с самого начала отрицал все обвинения, и после многомесячного расследования полиция Сан-Паулу заняла сторону 24-летнего игрока сборной Бразилии.
Как сообщает talkSPORT, полиция не наша достаточных доказательств вины Антони, поэтому дело было закрыто.
Добавим, после выступлений Каваллин еще две женщины обвинили Антони в применении физической силы, но одна из них затем забрала свое заявление из полиции.
20.08.2024 19:00
Просмотров: 1022
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Шалава
(ответить)
забашлял, просто так три подружки с обвинениями в насилии в полицию не пойдут... ни в футбол, ни по трахаться...
(ответить)
Так , а где ответка курве за неправдивые показания
(ответить)
Тема сисек не раскрыта.
(ответить)
Вот это титьки)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий