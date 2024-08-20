Бразильская полиция закрыла дело в отношении Антони

Бразильская полиция завершила свое расследование в отношении вингера "Манчестер Юнайтед" Антони, который подозревался в избиении своей девушки.

Год назад бывшая девушка футболиста Габриэла Каваллин, диджей и инфлюенсер, обвинила Антони в многократных побоях и угрозах.



По словам Каваллин, после очередного избиения со стороны Антони у нее случился выкидыш при сроке беременности в 16 недель.



Антони с самого начала отрицал все обвинения, и после многомесячного расследования полиция Сан-Паулу заняла сторону 24-летнего игрока сборной Бразилии.



Как сообщает talkSPORT, полиция не наша достаточных доказательств вины Антони, поэтому дело было закрыто.



Добавим, после выступлений Каваллин еще две женщины обвинили Антони в применении физической силы, но одна из них затем забрала свое заявление из полиции.