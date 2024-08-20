Бразильская полиция закрыла дело в отношении Антони

Габриэла Каваллин Бразильская полиция завершила свое расследование в отношении вингера "Манчестер Юнайтед" Антони, который подозревался в избиении своей девушки.

Год назад бывшая девушка футболиста Габриэла Каваллин, диджей и инфлюенсер, обвинила Антони в многократных побоях и угрозах.

По словам Каваллин, после очередного избиения со стороны Антони у нее случился выкидыш при сроке беременности в 16 недель.

Антони с самого начала отрицал все обвинения, и после многомесячного расследования полиция Сан-Паулу заняла сторону 24-летнего игрока сборной Бразилии.

Как сообщает talkSPORT, полиция не наша достаточных доказательств вины Антони, поэтому дело было закрыто.

Добавим, после выступлений Каваллин еще две женщины обвинили Антони в применении физической силы, но одна из них затем забрала свое заявление из полиции.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2024 19:00

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  1. takernotagiver 20.08.2024 19:47 # takernotagiver
    Шалава

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  2. kojan 20.08.2024 19:40 # kojan
    забашлял, просто так три подружки с обвинениями в насилии в полицию не пойдут... ни в футбол, ни по трахаться...

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  3. klunits 20.08.2024 19:16 # klunits
    Так , а где ответка курве за неправдивые показания

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  4. suddenly 20.08.2024 19:16 # suddenly
    Тема сисек не раскрыта.

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  5. sousage 20.08.2024 19:04 # sousage
    Вот это титьки)

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