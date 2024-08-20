"Ливерпуль" на пороге покупки Мамардашвили

Переговоры "Ливерпуля" о покупке голкипера испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили вступили в завершающую фазу.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Ливерпуль" и "Валенсия" уже перешли к обсуждению структуры бонусов по сделке, стоимость которой превысит 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов).



Заключив контракт с "Ливерпулем", Мамардашвили сразу же вернется в "Валенсию" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25.



В данный момент неясно, означает ли это, что в следующем сезоне 23-летний грузин станет основным голкипером "Ливерпуля", однако Алиссона, нынешнего первого номера "красных", достаточно давно связывают с переездом в Саудовскую Аравию.