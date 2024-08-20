"Эвертон" отклонил предложение "Марселя" насчет Мопе

"Эвертон" отклонил предложение французского "Марселя" насчет нападающего Нила Мопе.

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби все еще находится в поисках партнера по нападению для Мейсона Гринвуда после того, как его клубу не удалось договориться с "Арсеналом" насчет Эдди Нкетиа.



По информации The Athletic, предложение "Марселя" насчет Мопе предполагало сезон аренды с опцией выкупа, однако "Эвертон" ответил отказом.



Контракт Мопе рассчитан до следующего лета и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, и чтобы 28-летний француз мог уйти в аренду, ему бы сперва пришлось заключить новую сделку.



Поэтому в данный момент "Эвертон" предпочитает или сразу продать Мопе, или отправить Нила в аренду с обязательством по выкупу.



Источник подчеркивает, что "Марсель" — не единственный заинтересованный в Мопе клуб, и Нил с высокой вероятностью покинет "Гудисон Парк" до закрытия летнего трансферного окна.