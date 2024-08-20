Робертсон чувствует, что Салах находится в своей лучшей форме

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что форма нападающего Мохамеда Салаха стала еще лучше, чем когда-либо.

Несмотря на то, что Салаху уже 32 года, а его контракт по-прежнему истекает следующим летом, Мохамед продолжает исполнять ключевую роль в "Ливерпуле".



Именно Салах обеспечил "Ливерпулю" победу 0:2 над "Ипсвичем" в первом туре Премьер-Лиги в минувшую субботу, забив гол и отдав результативную передачу, и Робертсон просто не видит никаких признаков увядания у Мохамеда — даже наоборот.



"Каждый год, когда он возвращается, его форма лучше, чем в предыдущем сезоне. Он был одним из игроков, кто имел наиболее продолжительные летние каникулы, и это принесло ему огромную пользу. Он провел полноценный предсезонный период, и видно, что он в форме и резок".



"Он был превосходен, особенно во втором тайме, когда привел нас к победе".



"Мо исключительным образом ухаживает за своим организмом. Он является моделью профессионала и тем, на кого ориентируется каждый. Нет такой детали, которой бы он не уделил внимания, и поэтому он по-прежнему в невероятной форме".



"Пускай так будет подольше. Когда наш главный игрок играет таким образом, это будет помогать команде", — цитирует Робертсона Daily Mail.