Президент "Реал Сосьедад" опасается ухода Мерино в "Арсенал"

Президент испанского "Реал Сосьедад" Хоким Аперрибай подтвердил, что опасается ухода своего полузащитника Микеля Мерино в "Арсенал".

По словам Аперрибая, его клуб изначально опасался, что "Арсенал" попытается переманить Мерино. Сейчас это произошло, и "канонирам" лишь нужно согласовать компенсацию за 28-летнего испанца.



"К сожалению, объявилась одна из команд, которая, как мы надеялись, не объявится. Когда мы сочтем их предложение хорошим, мы скажем "да".



"Мы знаем, чего желает Микель, поэтому мы решили не включать его в заявку на матч", — цитирует Аперрибая журналист Крис Уитли.