Гвардиола одобрил возвращение Гюндогана

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола одобрил возвращение в клуб полузащитника "Барселоны" Илкая Гюндогана.

Гюндоган только прошлым летом покинул "Сити", оказавшись от нового контракта и отправившись свободным агентом в "Барселону".



Однако после смены главного тренера на "Ноу Камп" Гюндоган решил, что больше не хочет оставаться в каталонском клубе, несмотря на рассчитанный до 2026 года контракт.



По информации журналиста Фабрицио Романо, первичный контакт между лагерем Гюндогана и "Сити" случился вчера. При этом Гвардиола уже одобрил возвращение 33-летнего немца.



Таким образом, вернется он в "Сити" или нет, теперь зависит от самого Гюндогана. У Илкая также есть на руках предложения из Саудовской Аравии и Катара.