Постекоглу требует от "Тоттенхэма" быть эффективнее впереди

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу посетовал на расточительность своей команды возле чужих ворот после ничьей против "Лестера".

Новый сезон Премьер-Лиги "Тоттенхэм" начал с ничьей 1:1 в гостях у "Лестера", причем до ответного гола Джейми Варди на 57-й минуте "шпоры" доминировали над соперником.



Постекоглу считает, сто с таким подавляющим игровым преимуществом его команда должна была забивать второй гол и решать исход матча.



"Думаю, мы хорошо начали второй тайм, и первые 15 минут мы владели инициативой. Мы просто были по-настоящему расточительны перед чужими воротами, мы просто не использовали свои возможности".



"Мы не были достаточно эффективны, мы приняли ряд плохих решений, нам не хватало хладнокровия в штрафной и около".



"А в футбольном матче всегда есть угроза, что однажды соперник убежит вперед и забьет, и именно это произошло. Гол слегка воодушевил соперника, а мы слегка потеряли хладнокровие".



"Как я уже сказал, ты не можешь продолжать упускать моменты, как это делали мы сегодня вечером, и надеяться на исход лучше".



"Ты играешь в футбол ради результата, ты играешь не только ради того, чтобы это выглядело красиво".



"Если мы как клуб хотим выйти на следующий уровень, тогда нам как команде нужна эта эффективность впереди".



"Временами в прошлом году мы играли очень похожим образом, оставляя соперника в игре, потому что просто были недостаточно безжалостны в своих решениях перед чужими воротами".



"Нам нужно действовать лучше. Наш футбол позволил нам продвинуться туда, куда мы продвинулись, но если мы хотим сблизиться с командами топ-уровня, нам нужно быть решительнее", — сообщил Постекоглу talkSPORT.