Варди: "Возраст — это лишь число"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди заявил, что его возраст в 37 лет не является помехой для выступлений в Премьер-Лиге.

После года перерыва Варди с "Лестером" вернулись в Премьер-Лигу, и новый сезон "лисы" начали с ничьей 1:1 против "Тоттенхэма" в понедельник вечером.



Именно Варди сравнял счет в матче на "Кинг Пауэр". Также английский имел хороший момент, чтобы вырвать победу для "Лестера".



После матча Варди заявил, что не помышляет о пенсии и хочет еще долго сниться в кошмарах защитникам Премьер-Лиги.



"Я буквально рассматриваю возраст лишь как число. До тех пор, пока я ухаживаю за собой и пока мои ноги чувствуют себя отлично перед тренировками и матчами, я буду продолжать, насколько это возможно физически".



"Я бы не сказал, что делаю что-либо по-другому. Я по-прежнему стараюсь совершать свои рывки. Но самое важное — это то, что я максимально ухаживаю за собой в плане восстановления. У меня дома есть все необходимое".



"Поэтому во вторник будет восстановительное занятие на тренировочной базе, а затем домой, чтобы удвоить эффект", — цитирует Варди Daily Mail.