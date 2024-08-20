"Вулверхэмптон" сделал предложение насчет Рамсдейла
"Вулверхэмптон" сделал предложение насчет голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.
Выдвинутое "Вулверхэмптоном" предложение подразумевает аренду до конца сезона 2024/25 с опцией выкупа. Также "волки" готовы взять на себя большую часть зарплаты Рамсдейла, сообщает The Athletic.
На "Молинью" понимают, что подписать Рамсдейла будет сложно с финансовой точки зрения, однако переговоры с "канонирами" продолжаются.
Рамсдейл недоволен своей ситуацией в "Арсенале", где он является лишь дублером Давида Райи. 26-летний англичанин настроен на переход в клуб, где он сможет играть регулярно.
"Арсенал" открыт к расставанию с Рамсдейлом, но предпочитает постоянный трансфер, недавно отказавшись отпустить Аарона в аренду в "Аякс".
Отметим, что ранее этим летом уже "Арсенал" пытался купить голкипера "Вулверхэмптона" Дэна Бентли, но предложение "канониров" в 50,000 фунтов было отклонено.
"Арсенал" едва ли вернется за Бентли, потому что на замену Рамсдейлу "канониры" сейчас рассматривают Жоана Гарсию из "Эспаньола".
20.08.2024 07:00
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