"Вулверхэмптон" сделал предложение насчет Рамсдейла

"Вулверхэмптон" сделал предложение насчет голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.

Выдвинутое "Вулверхэмптоном" предложение подразумевает аренду до конца сезона 2024/25 с опцией выкупа. Также "волки" готовы взять на себя большую часть зарплаты Рамсдейла, сообщает The Athletic.



На "Молинью" понимают, что подписать Рамсдейла будет сложно с финансовой точки зрения, однако переговоры с "канонирами" продолжаются.



Рамсдейл недоволен своей ситуацией в "Арсенале", где он является лишь дублером Давида Райи. 26-летний англичанин настроен на переход в клуб, где он сможет играть регулярно.



"Арсенал" открыт к расставанию с Рамсдейлом, но предпочитает постоянный трансфер, недавно отказавшись отпустить Аарона в аренду в "Аякс".



Отметим, что ранее этим летом уже "Арсенал" пытался купить голкипера "Вулверхэмптона" Дэна Бентли, но предложение "канониров" в 50,000 фунтов было отклонено.



"Арсенал" едва ли вернется за Бентли, потому что на замену Рамсдейлу "канониры" сейчас рассматривают Жоана Гарсию из "Эспаньола".