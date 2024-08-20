"Вулверхэмптон" сделал предложение насчет Рамсдейла

Аарон Рамсдейл "Вулверхэмптон" сделал предложение насчет голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.

Выдвинутое "Вулверхэмптоном" предложение подразумевает аренду до конца сезона 2024/25 с опцией выкупа. Также "волки" готовы взять на себя большую часть зарплаты Рамсдейла, сообщает The Athletic.

На "Молинью" понимают, что подписать Рамсдейла будет сложно с финансовой точки зрения, однако переговоры с "канонирами" продолжаются.

Рамсдейл недоволен своей ситуацией в "Арсенале", где он является лишь дублером Давида Райи. 26-летний англичанин настроен на переход в клуб, где он сможет играть регулярно.

"Арсенал" открыт к расставанию с Рамсдейлом, но предпочитает постоянный трансфер, недавно отказавшись отпустить Аарона в аренду в "Аякс".

Отметим, что ранее этим летом уже "Арсенал" пытался купить голкипера "Вулверхэмптона" Дэна Бентли, но предложение "канониров" в 50,000 фунтов было отклонено.

"Арсенал" едва ли вернется за Бентли, потому что на замену Рамсдейлу "канониры" сейчас рассматривают Жоана Гарсию из "Эспаньола".


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, Рамсдейл

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2024 07:00

Количество просмотров Просмотров: 305



Поиск: