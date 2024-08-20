"Фулхэм" близок к покупке Сандера Берге

"Фулхэм" близок к покупке полузащитника "Бернли" Сандера Берге за 25 миллионов фунтов.

"Фулхэм" находился в поисках полузащитника оборонительного плана с тех пор, как Жоау Палинья отправился в "Баварию" в прошлом месяце.



"Фулхэм" проявлял интерес к Андре из "Флуминенсе" и сделал два предложения о покупке Скотта Мактоминея из "Манчестер Юнайтед", но в итоге остановил свой выбор на Берге.



По информации The Athletic, "Фулхэм" согласовал с "Бернли" компенсацию за 26-летнего игрока сборной Норвегии в размере 25 млн. фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Во вторник Берге прибудет в Лондон, чтобы пройти медобследование в "Фулхэме". При этом сам Сандер уже согласовал условия личного контракта с "дачниками".



Берге предстоит стать четвертым новичком команды Марку Силвы этим летом после Райана Сессеньона, Хорхе Куэнки и Эмиля Смит-Роу.